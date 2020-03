Czas jest najcenniejszą jałmużną

Post zmieniający się w jałmużnę – taką praktykę rekomenduje dr Ryszard Paluch, zabrzanin, katecheta i nauczyciel, orędownik chrześcijaństwa, które mocno stąpa po ziemi.

Zjedliśmy już pączki i śledzie, za 40 dni będziemy jeść jajka i szynki. A co pomiędzy?

Pomiędzy jest droga. Od każdego z nas zależy, jak ją przejdziemy. Wystartowaliśmy w środę popielcową, natomiast celem jest Pascha, czyli przejście ze śmierci do życia. Punktem docelowym jest również Wielki Piątek, choć trzeba pamiętać, że chrześcijaństwo na nim się nie zatrzymuje.

Wielki Piątek jest najtrudniejszy w przygotowaniach do świąt. Mówi o śmierci.

Ten dzień to serce chrześcijaństwa. W jego zrozumieniu najważniejsza jest kategoria ofiary. Innym określeniem Mszy Świętej jest przecież Najświętsza Ofiara. To słowo jest fundamentalne dla naszej religii. Żeby je zrozumieć, trzeba się cofnąć do Wielkiego Czwartku. Podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus przygotowuje apostołów do służby. Wstaje, ubiera się w płótno i myje im stopy. W Wielki Piątek następuje kulminacyjny moment służby i ofiary. Ponad 2000 lat temu, z szalonej miłości do człowieka, Jezus oddał swoje życie. Niezwykłym jest, że ta sytuacja powtarza się w czasie każdej Eucharystii. To ona staje się szkołą ofiary.

Ale to niełatwe. Trzeba się przyzwyczaić do myśli, że przez życie nie należy iść łatwo, lekko i przyjemnie. No i ze służbą może się wiązać nasze osobiste cierpienie. Tymczasem obowiązujący trend jest inny: fajnie jest żyć fajnie.

Wielki Post jest antidotum na ten trend.

Myślisz, że jest znakiem naszych czasów? Może ludzie zawsze chcieli przede wszystkim żyć przyjemnie?

Trudno mi powiedzieć, jak było setki lat temu, ale patrząc z perspektywy moich 40 lat, wiedzę, że mamy większego hopla na punkcie przyjemności niż nasi rodzice. Jesteśmy społeczeństwem wygodnym i gdy pojawia się pojęcie służby, ofiary, poświęcenia, to sprawa staje się niełatwa. Jedyne rozwiązanie to cierpliwie tłumaczyć, po co one są.

Po co?

Jeśli nie zdamy sobie pytania „po co?”, to rzeczywiście Wielki Post, Wielkanoc i w ogóle wiara ocierają się o bezsens. Szkoda zawracać sobie głowy przez te najbliższe 40 dni. W rozważaniach wielkanocnych bardzo zainspirował mnie mój przyjaciel – zaginiony trzy lata temu w Alpach – ks. Krzysztof Grzywocz. Cytował św. Jana Kasjana, który mówił, że łódź, by dopłynęła do celu, nie może być zbyt obciążona. Oczywiście chodzi o umiarkowanie. Jednak, gdy w Wielkim Poście zrezygnujemy z czegoś, musimy wiedzieć, po co.

No to dlaczego mamy nie jeść czekolady?

To faktycznie najbardziej popularne postanowienie. Kiedy rozmawiam ze swoimi uczniami, polecam im post od komórki, konsoli, tabletu. Wielu młodych ma znamiona uzależnienia.

Jak ich przekonujesz? Jaką korzyścią?

W Wielkim Poście Kościół wskazuje nam trzy drogowskazy: modlitwa, post, jałmużna. Tłumaczę uczniom i samemu sobie, że te trzy kierunki łączy jeden: dobre uczynki. Na każdy z nich można, a moim zdaniem trzeba, spojrzeć przez ich pryzmat. Z modlitwą sprawa jest oczywista – najlepiej ją zintensyfikować, korzystać z bogactwa wielkopostnych nabożeństw, rekolekcji. Uczniom rekomenduje natomiast zamienienie postu w jałmużnę, bo w chrześcijaństwie nie chodzi o sztukę dla sztuki. A teraz konkretnie: pół godziny bez telefonu oznacza czas, który można zagospodarować w dobrej sprawie, uczynić z niego jałmużnę. Na przykład odciążyć rodzica od części domowych obowiązków.

Ta argumentacja trafia do młodzieży?

Jest bardzo konkretna, więc trafia. Ze starszymi rozmawiam o paradoksalnej sytuacji: samotności w świecie społecznych komunikatorów. Wolne dwa kwadranse można zainwestować w spotkanie, bo choć żyjemy wśród osób zalogowanych w portalach, większość z nich jest bardzo samotnych, spragnionych prawdziwego spotkania. Tłumaczę, że wolny czas, uzyskany w efekcie postu, można zainwestować w spotkanie w realu, czyniąc z niego jałmużnę, ofiarę. Że można z drugą osobą wypić herbatę i zjeść, a niech tam – ciastko, czekoladę! I choć brzmi to przewrotnie, w tym kontekście zjedzenie pysznego, słodkiego deseru będzie miało postne znaczenie [śmiech! – red.]. No i jest jeszcze klasyczny sposób na post i jałmużnę. Jeśli odmówię sobie kinderka (które uwielbiam i regularnie pożeram) zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mogę przekazać na dobry cel. Tak na marginesie, szkoła nr 43 – w której pracuję – uczestniczyła w Tygodniu Edukacji Globalnej. Dzięki niemu nasi uczniowie wiedzą, że rodzina w Sudanie musi przeżyć tydzień za niewielką kwotę. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach, podczas których za kilkanaście złotych mieli przygotować listę zakupów, by zapewnić wyżywienie całej rodzinie. To był bolesny konkret w zderzeniu z poziomem, na którym żyjemy.

Asceza w twoim wydaniu nie wydaje się taka zła! Być może zbyt abstrakcyjnie o niej myślimy i dlatego miewamy opory przed wprowadzeniem jej w życie.

Uwielbiam chrześcijaństwo mocno stąpające po ziemi. Mówić można dużo i pięknie, ale same słowa nie mają większego znaczenia. Zresztą wystarczy przypomnieć to, co powiedział Jezus w Ewangelii św. Mateusza, którą czytano w Popielec: jeśli pościcie, to w ukryciu, bez posępnych min, jeśli dajecie jałmużnę, nie szukajcie poklasku. Jeszcze raz powtórzę: pięknym uczynkiem miłosierdzia może być zaproszenie na kawę kogoś, kto czeka na spotkanie, na nasze zainteresowanie.

Wychodzi na to, że najcenniejszą jałmużną naszych czasów jest czas.

Tak myślę. Tym bardziej, że w Polsce jest moda na jego nieposiadanie. Jesteśmy chyba najbardziej zajętym, zapracowanym społeczeństwem. Z drugiej strony, kiedy rozmawiam z ludźmi i pada pytanie, co oglądają to lista jest niepokojąco długa: Dlaczego ja?, Ukryta prawda, Trudne sprawy, topowe tureckie seriale, no i wiadomości z kilku stacji. Jeśli uczniowie grają na konsolach, to na umór – po kilka godzin dziennie. W wielu przypadkach nie znamy umiaru, a to on jest jedną z miar człowieczeństwa.

Wielki Post jest dobrym momentem, by powiedzieć sobie „dość”, by poczuć się wolnym. Poddanie się jego praktykom przynosi korzyści nie tylko religijne, ale i osobiste. Poczujemy się lepiej ze sobą.

To jest dobrodziejstwo ascezy. Poza tym wyrzeczenie jasno pokazuje, co jest naszym problemem. Jeśli po kilku godzinach od rozstania z telefonem, trzęsą mi się ręce z tęsknoty za nim, to najwyższa pora się tym zająć, czas, by to zmienić. Pojawia się ważny komunikat: zrób coś ze sobą. Uważam, że symboliczne odejście na pustynię jest potrzebne każdemu. Nie tylko w relacji z Bogiem. Bycie sam na sam ze sobą jest warunkiem dobrego kontaktu z przyrodą, kulturą, ze światem.

To jeszcze raz się upewnię: rekomendujesz wielkopostne praktyki każdemu, niezależenie od tego, czy jest katolikiem, czy nie.

Asceza pokazuje, co w nas jest zablokowane. I za te „wnioski” trzeba Bogu dziękować, za te czerwone lampki, które się w nas zapalają. Paradoksalnie, umiar prowadzi do bogactwa. Oczywiście wewnętrznego.

Celebrując Wielki Post wystarczy zacząć od zmiany siebie? Nie za mało jak dla katolika?

Chrześcijaństwo to ewolucja. Wspominamy ks. Grzywocz mówił o potrzebie procesu. W tym kontekście nie wierzę w spektakularne, nagłe metamorfozy, naturalnie poza cudami, które się zdarzają. Nie należy walić się po głowie, nawet jeśli wiele rzeczy w nas szwankuje. Najważniejsze, by w postanowieniu zmiany być wiernym i wytrwałym.

W kościołach od wiernych wymaga się więcej: w Wielkim Poście szczególnie mają dążyć do świętości. Mam jednak wrażenie, że w tych wielkich słowach, głoszonych podczas kazań, może chodzić o to samo – o wspomnianą przez ciebie osobistą zmianę. Czy jednak jest jakieś minimum zasług, koniecznych do wykonania, by osiągnąć świętość? A może świętość zawsze jest szyta na miarę, jest indywidualną sprawą?

To jak z systemem naczyń połączonych: mają różne kształty, ale po nalaniu wody – jej poziom w każdym z nich jest ten sam. Za to objętość cieczy, w poszczególnych naczyniach różni się. Podobnie jest z życiem duchowym. Ma różne „kształty”, a przez to różną „pojemność” – inne jest życie duchowe osób konsekrowanych, inne samotnych, a jeszcze inne małżonków. Wrócę jeszcze raz do umiaru, prowadzącego do służby, która z kolei kieruje do więzi z Bogiem, drugim człowiekiem i ze sobą samym. Właśnie tak mógłby wyglądać „wzór” na świętość, w ludzkim ujęciu: post, służba, więź.

O Wielkim Poście mówi się często jak o niesieniu krzyża. Własnego, osobistego, czyli po prostu, o mierzeniu się z cierpieniem.

O obumieraniu. Jezus mówi, że ziarno wpadające w ziemię musi umrzeć, by wydać owoc. Proces umierania jest bolesny, niesienie tego krzyża jest trudne, ale z drugiej strony, gdy życie składa się z relacji, w których służba drugiemu człowiekowi jest codziennością, wówczas doświadczamy pięknych chwil, które – jak słyszymy w jednej z reklam – są „bezcenne”.

Jest coś gorszego od świadomości własnej śmierci. Śmierć ukochanej osoby.

Kiedyś usłyszałem, że jednym adekwatnym określeniem, odnoszącym się do Wielkiego Piątku, czyli do uczestniczenia w śmierci Jezusa – jest słowo „dziękuję”. Wszelkie komentarze, w podobnych, życiowych sytuacjach mogą okazać się trawą. Nie mam konkretnej odpowiedzi, bo jestem wyznawcą zasady, że lepiej milczeć. Trwanie przy cierpiącej osobie bywa lepsze od słów. Gdy Chrystus umiera jest dużo milczenia. Inspirująca jest też postawa Matki Bożej, w określanej jako Stabat Mater Dolorosa, Stała Matka Boleściwa. Kluczowy jest tu przymiotnik „stała”, czyli „trwająca”, „towarzysząca” w bólu.

Większość z nas woli Boże Narodzenie od Wielkanocy, choć to właśnie Wielkanoc jest kwintesencją wiary. Pomijając setki względów marketingowych, jest między nimi zasadnicza różnica. Pierwsze są o narodzinach, drugie o śmierci.

Nie do końca. Wielkanoc to Pascha, czyli przejście od śmierci do życia. Nigdy nie można o tym zapominać, bo inaczej nasza wiara – jak mówi św. Paweł – byłaby daremna. W obrazie Caravaggio Złożenie do grobu jest dużo ciemności, łez i bólu, ale w lewym dolnym rogu można dostrzec małą roślinę. Zapowiada to, co stanie się trzy dni później…