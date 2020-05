Znęcał się nad matką, bratem i ojcem

Policjanci z Komisariatu I Policji w Zabrzu zatrzymali agresywnego mężczyznę, który znęcał się nad swoją matką, ojcem i bratem. Proceder trwał od marca 2019 roku, a w ostatnim czasie bardzo się nasilił. Wobec 17-latka zastosowano dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.

Od ponad roku trwał koszmar rodziny, która mieszkała wraz z 17-latkiem w jednym z mieszkań w centrum miasta. Młody zabrzanin regularnie znieważał swoją matkę, ojca i brata, a podczas awantur dochodziło do przemocy. W ubiegłą sobotę wieczorem 17-latek wszczął kolejną awanturę, w której trakcie doszło do rękoczynów. Zaniepokojeni sąsiedzi postanowili wezwać policję. Rodzice 17-latka przyznali, że boją się go. Stróże prawa zatrzymali młodego mężczyznę. W toku przeprowadzonych czynności ustalono również, że przeciwko 17-latkowi toczy się już jedno postępowanie karne o kierowanie gróźb karalnych wobec dalszej rodziny. 17-latek usłyszał już zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad członkami swojej rodziny. Jako środek zapobiegawczy zastosowano wobec niego dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.

Zgodnie z art. 207 kodeksu karnego, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.