32 – latek miał przy sobie sporo narkotyków: 200 porcji amfetaminy i 25 tabletek ecstasy. Został zatrzymany w rejonie skrzyżowania ulic gen. de Gaulle’a i 1 Maja, ok. godz. 19.00. Na razie trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.