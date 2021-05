W wyniku zderzenia motocykla z samochodem osobowym w Pawłowie kierujący jednośladem z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Do wypadku z udziałem 39-letniego motocyklisty doszło w czwartek, o godzinie 17,00. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wjeżdżająca na skrzyżowanie ulic Sikorskiego i Pszczyńskiej 64-letnia kierująca samochodem osobowym renault nie zauważyła jadącego główną ulicą motocyklisty i zderzyła się z nim. Ten w wyniku wypadku trafił do szpitala z obrażeniami ciała.