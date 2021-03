Zatrzymany z amfetaminą

Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o przestępstwo narkotykowe. Młody zabrzanin usłyszał zarzuty posiadania substancji odurzających, za co grozi kara do 3 lat więzienia. Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu o godzinie 22, w samym centrum miasta, na ulicy Wolności. Wywiadowcy postanowili wylegitymować mężczyznę, który zwrócił ich uwagę podejrzanym zachowaniem. W trakcie kontroli policjanci znaleźli przy nim amfetaminę. Późniejsze przeszukanie jego mieszkania również skutkowało ujawnieniem narkotyków. Łącznie 20-latek odpowie z posiadanie amfetaminy, z której można było przygotować prawie 150 działek dilerskich. Teraz o jego losie zdecyduje zabrzański sąd.