Zatrzymano 44 osoby poszukiwane

W lutym zabrzańscy policjanci zatrzymali już 44 osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości, w tym 3 osoby poszukiwane listami gończymi oraz 5 nieletnich, którzy uciekli z ośrodków wychowawczych. Wśród zatrzymanych są osoby, wobec których z orzeczono prawomocne wyroki pozbawienia wolności.

Jeden z poszukiwanych listem gończym, 27-letni mieszkaniec Zabrza został zatrzymany, gdy w środku nocy przyszedł pod mieszkanie swojej byłej konkubiny i usiłował dostać się do środka, dobijając się do drzwi. Przerażona kobieta na miejsce wezwała patrol policji. Mundurowi, którzy przybyli na miejsce zastali zrezygnowanego 27-latka siedzącego na klatce schodowej. Mężczyzna oświadczył, że nie ma gdzie spędzić nocy i dlatego dobijał się do mieszkania. W trakcie sprawdzania go w policyjnych bazach danych okazało się, że jest poszukiwany listem gończym.