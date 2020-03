Zatrzymani z amfetaminą

Wywiadowcy z zabrzańskiej komendy zatrzymali kobietę oraz mężczyznę, którzy mieli sporą ilość substancji odurzających. Mężczyzna odpowie również za posiadanie narkotyków, ale także prowadzenie auta pod wpływem środka odurzającego oraz złamanie sądowego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi.

Do zatrzymania doszło wczoraj o 18.30 na ul. Cmentarnej na Zandce. Wywiadowcy zatrzymali do kontroli osobowego volkswagena, którym podróżowało pięć młodych osób. W trakcie kontroli w torebce 19-letniej pasażerki policjanci znaleźli wagę elektroniczną oraz amfetaminę, z której można było przygotować prawie 1000 działek dilerskich. 23-letni kierowca zatrzymanego samochodu również miał przy sobie amfetaminę, a ponadto oświadczył, że wcześniej ją zażywał. Wykonany test potwierdził, że mężczyzna jest pod wpływem amfetaminy. Okazało się również, że złamał on sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Podczas policyjnych czynności zatrzymani przyznali się do winy. Teraz o ich losie zdecyduje zabrzański sąd