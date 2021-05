Zabrzanin założył profesjonalne uprawy marihuany

328 rosnących krzaków konopi oraz blisko 9 kilogramów suszu z konopi zabezpieczyli policjanci z Zabrza na trzech plantacjach, które prowadzili wspólnie dwaj mężczyźni. Jednym z nich był 44-letni mieszkaniec Zabrza, drugim – 36-letni mieszkaniec Bielawy. Obaj usłyszeli zarzuty uprawy i wytwarzania znacznej ilości marihuany.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego zabrzańskiej komendy na plantacjach w Dąbrowie Górniczej, Bielawie (dolnośląskie) i w Skarżysku-Kamiennej (świętokrzyskie) zabezpieczyli prawie 9 kilogramów marihuany, 328 krzewów konopi oraz profesjonalny i w pełni automatyzowany sprzęt wykorzystywany przy uprawie roślin. Zlikwidowane przez mundurowych uprawy mieściły się w piwnicach nieużywanych budynków. Podejrzani, aby utrudnić wykrycie, zamurowywali wyjścia do plantacji, a proces uprawy był w pełni zautomatyzowany. Podczas prowadzonych czynności procesowych konieczne było przebijanie się przez ściany. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już prokuratorskie zarzuty, które dotyczyły posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz uprawy i przygotowania do uprawy konopi innych niż włókniste. Sąd po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym zdecydował o tymczasowym areszcie dla obydwu zatrzymanych. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.