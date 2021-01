Wyważyli drzwi, wywołali awanturę

Trzech 19-latków jest podejrzewanych o zniszczenie drzwi jednego z mieszkań w Zabrzu oraz o naruszenie miru domowego. Mężczyźni wczoraj usłyszeli już zarzuty i poddali się dobrowolnie karze.

W nocy 4 stycznia, około godziny 21:00, w rejonie ul. Jordana trzech 19-latków stało pod jednym ze sklepów, gdy nagle zaczepił ich 15-letni mieszkaniec Zabrza. Po krótkiej sprzeczce 15-letni chłopak miał uderzyć jednego z mężczyzn w twarz i uciec. Mężczyźni pobiegli za nim. Dotarli do mieszkania, do którego wszedł nastolatek i zamknął drzwi. Agresorzy wyważyli drzwi wejściowe do lokalu, weszli do środka. Po kolejnej awanturze i szarpaninie mężczyźni opuścili mieszkanie.

Policjanci z 5 Komisariatu Policji w Zabrzu zatrzymali całą trójkę 19-latków. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty zniszczenia mienia oraz naruszenia miru domowego. Poddali się dobrowolnie karze 3 miesięcy prac społecznych oraz obowiązku naprawienia szkody. O ich dalszym losie zadecyduje sąd. /dast/