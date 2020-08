Wpadli z narkotykami

340 gramów marihuany, 80 tabletek ekstazy oraz niewielką ilość haszyszu znaleźli zabrzańscy policjanci u dwóch osób z Zabrza. 19-lakowi i jego o 5 lat starszemu koledze grozi 10 lat więzienia.

W sobotę około godziny 17.00 na ulicy Paderewskiego zabrzańscy wywiadowcy zatrzymali do kontroli osobową hondę. W trakcie policyjnych czynności mężczyźni byli bardzo zdenerwowani. Stróże prawa postanowili sprawdzić, co mają przy sobie. W trakcie przeprowadzonej kontroli policjanci znaleźli narkotyki. 24-letni mieszkaniec Zabrza ukrył w zawiniętej skarpetce 33 gramy marihuany oraz 80 tabletek ekstazy. 19-latek też miał przy sobie marihuanę. Policja przeszukała mieszkania zatrzymanych mężczyzn. U 19-latka mundurowi znaleźli ponad 300 gramów marihuany i niewielką ilość haszyszu. Łącznie przechwycono blisko 340 marihuany, 80 tabletek ekstazy i gram haszyszu. 24-latek i jego młodszy kolega trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli już zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Za popełnione przestępstwo grozi im nawet do 10 lat więzienia. Obaj zostali objęci policyjnym dozorem.