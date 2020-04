Wpadł złodziej klocków

Zabrzańscy wywiadowcy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież dwóch zestawów klocków lego. Złodziej został zatrzymany w kilka godzin po dokonaniu kradzieży. Przyznał się do zarzucanego czynu i wyjaśnił, że jest to jego sposób zarabiania na życie. W przeszłości był już notowany za przestępstwa przeciwko mieniu.

23-letni mieszkaniec Zabrza ukradł 2 zestawy klocków lego, o wartości 510 złotych. Dokonał tego w banalny sposób – w sklepie na ulicy Roosevelta wybrał interesujące go zestawy, po czym wybiegł na zewnątrz. Sklep miał jednak monitoring. Policyjni wywiadowcy, którzy zajęli się tą sprawą, szybko ustalili, kim jest mężczyzna zarejestrowany przez kamerę. Tego samego dnia 23-latek został zatrzymany. Usłyszał już zarzuty kradzieży, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia.