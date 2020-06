Wpadł na paliwie

Kryminalni z zabrzańskiej trójki zatrzymali mężczyznę, który na terenie Zabrza i innych miast naszego regionu kradł paliwo ze stacji benzynowych oraz z zaparkowanych samochodów ciężarowych. Śledczy przedstawili mu 7 zarzutów dotyczących kradzieży.

Policjanci z zabrzańskiej trójki zatrzymali 28-letniego mieszkańca Siemianowic Śląskich, który od maja kradł paliwo na stacjach benzynowych z terenu województwa śląskiego. Mężczyzna tankował paliwo do samochodu ciężarowego i odjeżdżał, nie płacąc. W ten sposób dokonał pięciu kradzieży na kwotę ponad 2 tys. złotych. Stacje paliw wybierał przypadkowo. Kradzieży dokonał na terenie Zabrza, Poczesnej i Tychów. Mężczyzna kradł też z baków samochodów ciężarowych, włamując się do nich. W ten sposób ukradł paliwo w Zabrzu oraz w miejscowości Brudziowice. Zatrzymany przyznał się do winy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat więzienia. Czynności w sprawie trwają i niewykluczone, że 28-latek usłyszy kolejne zarzuty. W piątek decyzją zabrzańskiej prokuratury zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.