Wpadł na dzielnicowego

Dzielnicowy z trzeciego komisariatu zatrzymał poszukiwanego listem gończym. 37-letni mężczyzna tylko na jeden dzień pojawił się w Zabrzu. Teraz najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

Mężczyzna od ponad roku ukrywał się przed organami ścigania. Choć wcześniej mieszkał w Zabrzu, to aby ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości, wyjechał w okolice Warszawy, gdzie mieszkał u swojej znajomej. Aby zarobić na swoje utrzymanie, podejmował dorywcze prace w branży budowlanej. Kilka dni temu poszukiwany mężczyzna przyjechał na jeden dzień do Zabrza, bo chciał odwiedzić swoją rodzinę. Miał pecha. W trakcie tych odwiedzin spotkał go dzielnicowy, który znał poszukiwanego. 37-latek został zatrzymany i trafi do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 5 miesięcy kary pozbawienia wolności, orzeczonej wobec niego za kierowanie pojazdem po pijanemu.