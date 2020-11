Wpadł przez brak maseczki

Policjanci z zabrzańskiej jedyni zatrzymali poszukiwanego listem gończym mężczyznę. 32-latek zwrócił na siebie uwagę mundurowych, ponieważ nie miał maseczki, a do tego spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Od 10 października w Polsce jest obowiązek zakrywania ust i nosa. Zwracają na to uwagę zabrzańscy policjanci. W sobotę po 15.00 policjanci prewencji, patrolując ulicę 3-go Maja, zauważyli mężczyznę, który nie miał zakrytych ust i nosa a dodatkowo pił alkohol. Podczas legitymowania okazało się, że mieszkaniec Rudy Śląskiej jest poszukiwany do odbycia kary pozbawiania wolności. 32-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, skąd trafi prosto za więzienne mury. Za brak maseczki i spożywanie alkoholu w miejscu publicznym mundurowi ukarali zatrzymanego mandatem.