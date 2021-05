Włamywał się do sklepów

22-letni zabrzanin w ostatnich miesiącach przynajmniej dwa razy włamał się do sklepów w centrum miasta. Teraz decyzją zabrzańskiego sądu na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara nawet 10 lat więzienia. Policjanci z II komisariatu od lutego prowadzili intensywne czynności w sprawie włamań do sklepów w centrum miasta. Śledczy w ostatnich dniach wytypowali i zatrzymali podejrzanego mieszkańca Zabrza, który wcześniej dokonywał już przestępstw przeciwko mieniu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, usłyszał zarzuty włamań i kradzieży w 2 sprawach. W piątek sąd rejonowy na wniosek śledczych zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.