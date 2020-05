Wandal zniszczył plac zabaw w SP 8

Pijany mężczyzna wyładował swoją złość na placu zabaw szkoły przy ulicy Wajdy. Wandal został zatrzymany dzięki skutecznej analizie zapisu monitoringu.

Mundurowi z II komisariatu szybko zatrzymali 18-letniego mężczyznę, który we wtorek wieczorem postanowił wyładować się na elementach placu zabaw szkoły przy ulicy Wajdy. Młody wandal nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania inaczej, niż chęcią wyładowania się i spożywanym wcześniej alkoholem. Śledczy z drugiego komisariatu przedstawili mu zarzut zniszczenia mienia o wartości 5 tys. złotych. Podejrzany przyznał się do winy. Teraz jego sprawą zajmie się sąd, który może wymierzyć mu karę nawet do 5 lat więzienia.