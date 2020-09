Uratowane pieniądze seniorki

Kolejna próba wyłudzenia pieniędzy „na policjanta”! Tym razem nieskuteczna. Przestępcom pokrzyżowała szyki pracownica banku, zaniepokojona zachowaniem starszej klientki i jej decyzją o wypłaceniu 50 tys. zł. Kobieta zawiadomiła funkcjonariuszy. Jej podejrzenia okazały trafne. Oszuści zamierzali wyłudzić oszczędności od 69 – latki.

Nie zmienił się schemat ich działania – przekonali seniorkę, że pieniądze potrzebne są na operację, polecili, by nie rozłączała ich telefonicznej rozmowy i by wykonywała polecenia, w tym główne – wypłatę gotówki i przekazanie jej na określonych warunkach. Na szczęście do tego ostatniego nie doszło.

Policjanci znów apelują o rozwagę. Przypominają, że oni nigdy nie proszą o wręczanie pieniędzy. Jeśli pojawia się takie żądanie, to znak, że mamy do czynienia z oszustami.