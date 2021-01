Ukradli papierosy i alkohol

Dwóch młodych zabrzan w miniony weekend włamało się do sklepu przy ulicy Wolności 480, z którego ukradli alkohol i papierosy. Podejrzani przyznali się do winy.

Długo łupem nie nacieszyli się dwaj młodzi zabrzanie, którzy w miniony weekend dokonali włamania do sklepu przy ulicy Wolności 480. Jeszcze tego samego dnia zatrzymali ich policjanci z zabrzańskiej trójki. Łupem włamywaczy padł alkohol i papierosy o wartości blisko 3 tysięcy złotych. Mężczyźni wywieźli go ze sklepu wózkiem sklepowym, który potem podczas prowadzenia swoich czynności odnaleźli mundurowi.

Policjanci ustalili, że włamanie do sklepu to nie jedyne przestępstwo, jakiego dopuścili się młodzi zabrzanie w tym dniu. Wcześniej 26-latek i jego 24-letni kolega włamali się do samochodu osobowego, kradnąc jego wyposażenie. Podejrzani w tej sprawie znani są zabrzańskim policjantom z wcześniejszych przestępstw przeciwko mieniu. Wobec zatrzymanych włamywaczy zastosowano dozór policyjny.