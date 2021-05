Ukradli kawę i jajka

Para ukradła kawę oraz jajka w jednym ze sklepów przy ul. Wolności. Wartość skradzionego towaru wyceniono na kwotę ponad 1600 złotych.

W środę wieczorem, policjanci z zabrzańskiej dwójki otrzymali zgłoszenie dotyczące awantury na ulicy Wolności 99. Ustalili, że awantura toczy się pomiędzy 33-letnią kobietą, jej 35-letnim partnerem, a osoba, która ujęła ich jako sprawców kradzieży w sklepie. Do kradzieży miało dojść chwile wcześnie w pobliskim sklepie. Jak ustalili policjanci przedsiębiorcza para, weszła do sklepu na ulicy Wolności 88 i przytrzymując automatyczne drzwi tak, aby się nie zamknęły, dokonała kradzieży towaru, który znajdował się najbliżej wejścia. Było to 66 paczek kawy i 22 jajka. Straty zostały wycenione na ponad 1600 złotych. Skradziony towar wrócił do sprzedaży. Para została zatrzymana i doprowadzona do policyjnego aresztu. Zatrzymanym grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.