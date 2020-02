Na ulicy Bytomskiej w Biskupicach policjanci zabrzańskiej drogówki zatrzymali w poniedziałek złodzieja, który ukradł dwie wiertarki. Zatrzymany mężczyzna odpowie za kradzież. Grozi mu za to do 5 lat więzienia.

W poniedziałek przed godziną 17 do patrolu ruchu drogowego, który prowadził kontrolę drogową na ulicy Bytomskiej, podszedł pracownik ochrony pobliskiego sklepu. Mężczyzna powiedział, że przed chwilą w sklepie gdzie pracuje, doszło do kradzieży dwóch wiertarek. Policjanci szybko ustalili rysopis złodzieja, po czym skierowali się w rejon, w który uciekł sprawca. Zauważyli go kiedy wsiadał to tramwaju. Pojechali za tramwajem, na przystanku weszli do niego i w środku zatrzymali mężczyznę, który miał przy sobie skradzione wiertarki. Zatrzymany to 25-letni mieszkaniec Zabrza, który usłyszał zarzut kradzieży.