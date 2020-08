Ukradł portfel i zwiał

Zabrzańscy policjanci zatrzymali złodzieja, który ukradł portfel 61-letniej kobiecie. Dostał się do mieszkania w centrum Zabrza, bo mówił o doręczeniu przesyłki. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.Do zdarzenia doszło w piątek. 26-letni mężczyzna pod pretekstem doręczenia przesyłki, dostał się do jednego z mieszkań na terenie Zabrza. Został on wpuszczony przez ojca 61-letniej mieszkającej kobiety. Mężczyzna ukradł należący do niej portfel, w którym znajdowały się dokumenty i pieniądze, po czym uciekł z mieszkania. Na miejsce został natychmiast skierowany patrol z zabrzańskiej „jedynki”, którego policjanci w trakcie poszukiwań złodzieja, na wysokości ulicy Wallek-Walewskiego zauważyli mężczyznę, który wyglądem odpowiadał rysopisowi. Jak się okazało 26-letni mieszkaniec Zabrza, przyznał się do kradzieży, wskazując miejsce, gdzie wyrzucił portfel. W międzyczasie do Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu zgłosił się mężczyzna, który znalazł skradziony portfel. Jak się okazało, w portfelu znajdowały się jedynie dokumenty, natomiast przy zatrzymanym 26-latku policjanci znaleźli podczas przeszukania pieniądze. Mężczyzna przyznał się do kradzieży.