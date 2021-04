Ukradł audi sprzed paczkomatu

Zabrzańscy policjanci zatrzymali sprawców zuchwałej kradzieży samochodu, do jakiej doszło na stacji paliw przy Alei Monte Cassino. Jeden z samochodowych złodziei trafił do aresztu.

W ubiegłą środę, około godziny 21:30 pokrzywdzony, a zarazem właściciel samochodu audi przyjechał na stację paliw przy Alei Monte Cassino. Chciał skorzystać ze znajdującego się tam paczkomatu. Na stacji znajdowali się dwaj mężczyźni, którzy myli peugeota. Wysiadając z samochodu, kierowca audi nie wyciągnął kluczyków ze stacyjki. Kiedy był już przy paczkomacie, usłyszał trzask zamykanych drzwi i zobaczył, że jego samochód odjeżdża. O pomoc natychmiast zwrócił się do jednego z mężczyzn, których widział przy peugeocie. Wsiadł do jego auta i poprosił, aby jechał za skradzionym właśnie audi. Kierowca peugeota twierdził, że nie wie, gdzie jechać, tłumacząc się nieznajomością miasta. Pokrzywdzony przypomniał sobie, że kiedy wjeżdżał na stację, stał on przy aucie z innym mężczyzną. Kiedy zapytał kierowcę o to, gdzie jest jego kolega, ten nie potrafił odpowiedzieć. Właściciel audi domyślił się, że za kradzieżą jego auta może stać kierowca peugeota i jego kolega. Podjechał w pobliże pierwszego Komisariatu Policji, odwrócił na chwilę uwagę kierowcy, wyrwał kluczyki ze stacyjki i pobiegł po pomoc policjantów. Zaalarmowani stróże prawa zatrzymali kierowcę peugeota, którym okazał się 23-letni mieszkaniec Rybnika. Szybko okazało się, że peugeot został skradziony kilka dni wcześniej. Sprawą zajęli się kryminalni z zabrzańskiej komendy. Szybko zatrzymali drugiego z mężczyzn – namierzyli 26-latka dzień później, gdy na stacji paliw przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku próbował zatankować skradzione audi. Mężczyzna na widok policjantów zaczął uciekać. W trakcie pościgu porzucił skradziony samochód, przebrał się i próbował uciekać pieszo. Kryminalni z rybnickiej komendy zatrzymali mężczyznę i przekazali policjantom z Zabrza. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty kradzieży audi. Ponadto 26-latek odpowie za kradzież peugeota oraz niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę przed policjantami. W piątek na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Zabrzu tymczasowo aresztował 26-latka.