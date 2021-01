Udają firmy kurierskie

Oszuści wciąż szukają nowych sposobów, by okraść swoje ofiary. Ostatnio popularnym sposobem jest podszywanie się pod firmy kurierskie. Przestępcy wysyłają SMS-y z linkiem do strony, na której należy dokonać rzekomej dopłaty do przesyłki i tym samym umożliwić im wyłudzenie środków z konta bankowego. Wczoraj w ten sposób oszukana została 33-letnia mieszkanka Zabrza.

Zazwyczaj kwota, jaką należy wpłacić, jest bardzo niska - w granicach 1 zł. W wiadomości podany jest także link, który przekierowuje potencjalną ofiarę na stronę łudząco podobną do strony banku bądź operatora płatności, gdzie nieświadoma osoba wprowadza swoje dane, login czy hasło i umożliwia tym samym przechwycenie tych danych przez oszustów. Zdaniem policjantów ktoś, kto często otrzymuje paczki, jest łatwym celem dla przestępców, zwłaszcza jeśli oczekuje akurat na przesyłkę.

W innym wariancie wspomnianej metody oszuści w wiadomości przesyłają link do aplikacji, które infekują telefon. W ten sposób niepowołane osoby mogą wyciągać hasła do aplikacji bankowych, czy też przekierowywać SMS-y, dzięki czemu przejmują kontrolę nad konkretnym kontem bankowym.

Wczoraj ofiarą takiego oszustwa padła 33-letnia mieszkanka Zabrza, która otrzymała wiadomość z prośbą o dopłatę do przesyłki. Kobieta kliknęła link dołączony do feralnej wiadomości, po czym przelała „brakującą kwotę”. Jak się później okazało, z jej konta zamiast drobnej kwoty, zniknęło 18 tysięcy złotych!

Policja apeluje o ostrożność i dokładne czytanie wiadomości od rzekomych operatorów czy kurierów. Poświęcenie kilku sekund na zweryfikowanie, jaką transakcję mamy zaakceptować, może uratować nas przed utratą pieniędzy!