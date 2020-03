Uciekał po pijanemu, nie miał prawa jazdy

45-latek nie miał prawa jazdy, które mu odebrano za kierowanie samochodem po pijanemu, do tego nie zatrzymał siędo kontroli drogowej. Dlaczego? Bo znowu był pijany.

Do zatrzymania 45-letniego mężczyzny doszło w poniedziałkowy poranek. W Grzybowicach policjanci zauważyli dziwnie poruszający się pojazd, w rejonie ul. Sobieraja. Wydali sygnał do zatrzymania się kierującemu. Jednak mężczyzna zignorował go i zaczął uciekać, kierując się w stronę Gliwic. Pościg zakończył się 2 km dalej na ulicy Na Łuku w Gliwicach, gdzie uciekającemu toyotą drogę zablokował kierowca samochodu dostawczego. Dzięki tej obywatelskiej postawie policjanci mogli odciąć mu drogę ucieczki i 45-latek został zatrzymany. Jak wskazało badanie alkomatem, 45-letni mieszkaniec Gliwice miał w organizmie ponad półtora promila alkoholu. Mężczyzna odpowie teraz nie tylko za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu, ale również za ucieczkę przed policyjną kontrolą. Grozi mu do 5 lat więzienia. Ponadto sąd zobowiąże go do wpłaty świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. zł, ponieważ 45-latek był już karany za jazdę w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo czeka go dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.