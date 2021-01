Uciekał po pijanemu, z dwójką dzieci

W środę policjanci z zabrzańskiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego, który miał ponad 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna nie zatrzymał się wcześniej do kontroli.

Do zdarzenia doszło w środę, przed godziną 16:00, w centrum miasta. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, postanowili zatrzymać do kontroli kierującego pojazdem marki Opel. Kierujący nie zareagował na sygnały dźwiękowe patrolu policji i zaczął uciekać ul. Piłsudskiego w kierunku ul. Roosevelta. Mundurowi podjęli pościg. Kierowca uciekał ulicą Roosevelta, de Gaulle’a, po czym zatrzymał się na ulicy Ślęczka. Podczas ucieczki popełniał liczne wykroczenia, jak m.in. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych czy niezastosowanie się sygnalizacji świetlnej. Policjanci przebadali kierującego, miał ponad 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Nie posiadał on także uprawnień do kierowania. W pojeździe znajdowała się dwójka dzieci w wieku 16 lat, które zostały przekazane pod opiekę matce. Kierującemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.