Stłuczka na parkingu

Miała ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i wsiadła za kierownicę swojego renault. Na parkingu, przy sklepie spowodowała kolizję. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.

Do zdarzenia doszło w sobotę, po godzinie 13.00. Kierująca renault na parkingu przy ulicy Bytomskiej 25 zderzyła się ze skodą. Na miejsce wezwano policjantów ruchu drogowego. Po zbadaniu alkomatem okazało się, że sprawczyni kolizji, 43-letnia mieszkanka Zabrza, ma ponad 1.5 promila alkoholu w organizmie. Kobieta straciła już prawo jazdy, a teraz odpowie za kierowanie pod wpływem alkoholu. Grozi jej za to do 2 lat więzienia.