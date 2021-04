Stalker z Rokitnicy aresztowany

Policjanci z Komisariatu V Policji aresztowali stalkera, który od grudnia ubiegłego roku prześladował swoją ofiarę. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, a za popełnione przestępstwo grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.24-letni mieszkaniec Rokitnicy w okresie od grudnia 2020 r. do 06 kwietnia 2021 r. uporczywie nękał swoją sąsiadkę. Kobieta nie była zainteresowana tą znajomością i wyraźnie dawała mu to do zrozumienia. Jednak 24-latek nie odpuszczał i za pośrednictwem komunikatora internetowego wysyłał jej liczne wiadomości. Wśród nich pojawiły się również groźby pozbawienia życia. Policjanci dowiedzieli się o całej sytuacji, kiedy w dniu 06 kwietnia 2021 r. podejrzany cegłą rozbił szybę w mieszkaniu pokrzywdzonej. W trakcie czynności procesowych podejrzany nie przyznał się do stalkingu, natomiast przyznał się do wybicia szyby. 24-latka doprowadzono do Prokuratury Rejonowej w Zabrzu gdzie, usłyszał zarzut uporczywego nękania oraz uszkodzenia mienia. Biorąc pod uwagę charakter sprawy i to, że podejrzany na wolności może utrudniać postępowanie przygotowawcze poprzez namawianie świadków do złożenia odmiennych zeznań mających na celu złagodzenie jego odpowiedzialności karnej, śledczy wystąpili z wnioskiem o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci aresztowania. Sąd Rejonowy w Zabrzu przychylił się do wniosku i zastosował środek zapobiegawczy w postaci 3 miesięcy aresztu tymczasowego. Argumentem przemawiającym za zastosowaniem najsurowszego środka zapobiegawczego była również realna groźba, że sprawca może popełnić przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu.