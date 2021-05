Ze stadionu ukradł gaśnicę

12-latek dla zabawy wszedł na terenie stadionu przy ul. Roosevelta, włamał się do skrzynki z gaśnicą, ukradł ją, po czym dla zabawy rozpalał jej zawartość. Młody zabrzanin za swoje zachowanie odpowie przed sądem rodzinnym.

W poniedziałek około godziny 16:00 dyżurny Komisariatu I Policji otrzymał zgłoszenie, dotyczące wtargnięcia na teren stadionu przy ul. Roosevelta przez grupę nastolatków. Jak ustalili policjanci grupa sześciu nieletnich, weszła na teren stadionu od strony ulicy Olimpijskiej. Jeden z nich włamał się do skrzynki z gaśnicą, którą wyniósł potem poza teren stadionu. Policjanci szybko namierzyli grupę, w której to był 12-latek bawiący się gaśnicą. Nieletni przyznał się policjantom, że ukradł gaśnicę ze stadionu i zrobił to dla zabawy. Teraz za kradzież z włamaniem będzie musiał tłumaczyć się przed sądem rodzinnym.