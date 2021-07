Sprzedawali fajki bez akcyzy

lisko 12 kg tytoniu i 1,5 tysiąca sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, zabezpieczyli zabrzańscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Mężczyznom, którzy prowadzili nielegalną sprzedaż, grozi kara grzywny lub więzienia do 3 lat. W piątek zabrzańscy policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali dwóch mieszkańców Zabrza w wieku 69 i 58 lat, którzy na targowisku w dzielnicy Zaborze handlowali nielegalnym tytoniem. Podczas przeszukania policjanci, wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili blisko 12 kg ciętego tytoniu i blisko 1,5 tysiąca sztuk papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Straty skarbu państwa oszacowano na 15 tysięcy złotych z tytułu uszczuplenia podatku akcyzowego. Za popełnione przestępstwo mężczyźni odpowiedzą przed sądem. Do tego młodszy z nich był poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolności za niepłaconą grzywnę.

Sprzedaż wyrobów tytoniowych bez akcyzy podlega pod paragrafy kodeksu karno-skarbowego. Również każdy, kto przewozi, przechowuje lub przesyła wyroby akcyzowe bez takowej, podlega karze grzywny lub więzienia do 3 lat.