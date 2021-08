Sprawcy rozboju zatrzymani

Policjanci zatrzymali sprawców rozboju, do jakiego doszło przed tygodniem w sklepie na w ulicy Jordana. Podejrzani to zabrzanie w wieku 18 i 30 lat. Starszy z mężczyzn został tymczasowo aresztowany, wobec młodszego zastosowano dozór policji.

Do zdarzenia doszło 1 sierpnia, krótko przed godziną 23.00, w sklepie spożywczym przy ulicy Jordana. Z relacji pracownika sklepu wynikało, że dwóch zamaskowanych mężczyzn weszło do sklepu tuż przed zamknięciem. Jeden z nich przytrzymał ekspedientkę, a drugi wyrwał kasetę z pieniędzmi, po czym obydwaj zbiegli. Okazało się, iż za rozbój odpowiedzialnych jest dwóch zabrzan w wieku 18 i 30 lat. Mężczyźni zostali zatrzymani. W czwartek na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Zabrzu zastosował wobec 30 -latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 18-latek do czasu zakończenie postępowania, będzie objęty dozorem policji. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12.