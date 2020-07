Czy sprawca sam zgłosi się na policję?

Policjanci z komisariatu I szukają sprawcy włamania do lokalu przy ulicy Webera 18, do którego doszło 28 kwietni. Policja ma wizerunek sprawcy, daje mu 7 dni na zgłoszenie się do najbliższej jednostki policji. Jeżeli masz informacje w tej sprawie, skontaktuj się z zabrzańską policją pod nr tel. 47 8543 510, 47 8543 6 25, lub najbliższą jednostką Policji – 997. Wszystkim informującym policja gwarantuje anonimowość. W przypadku dobrowolnego zgłoszenie się sprawca może liczyć na zastosowanie wolnościowego środka zapobiegawczego.