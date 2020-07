Spowodował kolizję, proponował łapówkę

22-latek spowodował po pijanemu kolizję, a potem usiłował wręczyć policjantom łapówkę w kwocie 4 tys. złotych. Teraz grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, krótko przed godziną 7.00, na ulicy Robotniczej. Policjanci zabrzańskiej drogówki zostali wezwani do kolizji samochodu osobowego ford i toyoty. Jak zwykle w takich przypadkach poddali uczestników zdarzenia badaniu trzeźwości. W trackie badania okazało się, że 22-letni obywatel Mołdawii jest nietrzeźwy i kierował swoją toyotą, mają w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

22-latek oświadczył, że sprawę można załatwić inaczej i zaproponował mundurowym 4 tys. złotych. Ci zatrzymali mężczyznę, który trafił do policyjnego aresztu i teraz odpowie nie tylko za kierowanie w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, ale również za usiłowanie wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom. Za takie przestępstwo kodeks przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do lat 10.