Po służbie zatrzymał uciekiniera

Policjantem jest się nie tylko na służbie. Dowiódł tego zabrzański policjant post. Jakub Bąk z Wydziału Ruchu Drogowego, który w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego 15-latka. Młody katowiczanin trafił już do ośrodka wychowawczego, z którego uciekł.

Do zatrzymania poszukiwanego doszło w poniedziałek w Katowicach. Będący po służbie post. Jakub Bąk robił akurat zakupy, kiedy w sklepie pojawił się 15-latek. Obsługująca policjanta sprzedawczyni stwierdziła, że chłopak jest poszukiwany i niedawno uciekł z ośrodka wychowawczego. Policjant postanowił zareagować i ujął go, a o wszystkim powiadomili dyżurnego z katowickiej dwójki. Po chwili na miejsce przyjechał policyjny patrol, który przejął poszukiwanego i przewiózł do komendy. Ostatecznie młody uciekinier trafił do ośrodka wychowawczego, z którego zbiegł.