Próbowali oszukać na policjanta

14 – latek był tzw. odbierakiem, czyli tym, który miał przejąć pieniądze od oszukanego seniora, tym razem metodą „na policjanta” . Plan jednak się nie powiódł, przede wszystkim dzięki przytomności 84 – letniego zabrzanina, wziętego na cel przez przestępców oraz dzięki szybkiej reakcji pracowników banku. Policjanci na razie zatrzymali nastolatka, teraz pracują, by znaleźć pozostałych oszustów.

- Prowadzimy czynności operacyjne, by wszyscy, którzy próbowali ukraść zabrzaninowi 50 tys. zł odpowiedzieli za swoje czyny. Nie będziemy zdradzać szczegółów przestępczego planu, by nie instruować innych, za to apelujemy, by pamiętać: policjanci nigdy nie przychodzą po pieniądze, nigdy nikogo po nie nie wysyłają, nigdy nie pytają o stan konta – mówi sierż. szt. Sebastian Bijok, rzecznik zabrzańskiej policji.