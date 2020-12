Poszukiwany zatrzymany

Policjanci z Komisariatu Autostradowego w Gliwicach zatrzymali obywatela Ukrainy, który na zabrzańskim odcinku A4 kierował fordem pod wpływem narkotyków. Mundurowi znaleźli przy nim metamfetaminę. Jak gdyby tego było mało, obcokrajowiec figurował w policyjnych bazach jako poszukiwany, a w bagażniku auta przewoził skradzione tablice rejestracyjne.

Mundurowi z Komisariatu Autostradowego w Gliwicach, patrolując zabrzański odcinek A4, zauważyli dziwnie poruszającego się forda. Zatrzymany 35-latek znajdował się pod wpływem metamfetaminy i posiadał przy sobie 150 działek dilerskich. Jednak nie były to wszystkie przewinienia kierującego. Podczas sprawdzania mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany, a w trakcie przeszukania jego auta policjanci odnaleźli skradzione tablice rejestracyjne. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Zatrzymany będzie odpowiadał za posiadanie zakazanych ustawą substancji oraz jazdę pod wpływem narkotyków. /dast/