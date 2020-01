Poszukiwani – zatrzymani

36 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości zatrzymali od początku roku zabrzańscy policjanci. Wśród zatrzymanych była jedna osoba poszukiwana listem gończym oraz 4 nieletnich, którzy uciekli z ośrodków wychowawczych. Zatrzymane zostały też osoby, wobec których za popełnione przestępstwa orzeczono prawomocne wyroki pozbawienia wolności.

Zabrzańscy policjanci szukają wciąż osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Osoby takie w swojej przeszłości wielokrotnie wchodziły w konflikt z prawem. Skazane prawomocnym wyrokiem powinny odbywać kary pozbawienia wolności. Jednak z różnych powodów nie zgłosiły się do zakładów karnych i ukrywają się. Gdy do zabrzańskiej komendy wpłynie list gończy, czy nakaz odbycia kary policyjni poszukiwacze rozpoczynają czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanego.

Często osoby, które w trakcie trwania procesu odpowiadają z wolnej stopy w chwili kiedy zapada wyrok i nadchodzi czas na stawienie się do zakładu karnego, nie robią tego. Wtedy rusza procedura wszczęcia poszukiwań za taką osobą. Realizowanie takich czynności to jedno z zadań dzielnicowych. Jako policjanci, najlepiej znający powierzone im rejony, dobrze wiedzą gdzie może ukrywać się osoba niestawiająca się do odbycia kary.

W niektórych przypadkach stróże prawa wszczynają poszukiwania za osobami nieletnimi. Dzieje się tak w sytuacjach, w których np. osoba nieletnia decyduje się na ucieczkę z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych lub z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży. Poszukiwania te mają na celu również troskę o bezpieczeństwo najmłodszych.