Pomarańcze zamiast buraków

62-letni mężczyzna jest podejrzany o oszukiwanie podczas zakupu owoców. Do reklamówki zapakował pomarańcze, a zważył je jako buraki. Mimo, że strata wyniosła ledwie 38 zł, to za swój czyn odpowie jak za przestępstwo oszustwa. Grozi mu za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

62-letni mieszkaniec Zabrza został zatrzymany w ubiegłym tygodniu, po tym jak wykorzystując kasy samoobsługowe miał oszukać sklep na kwotę 38 złotych. Mężczyzna ważył pomarańcze jako buraki i w ten sposób zaniżał ich wartość. Następnie szedł do kasy samoobsługowej i tam kasował towar po zaniżonej wartości. Takie działanie jest traktowane jako oszustwo i wartość strat nie ma znaczenia, a przy kwalifikowaniu tego czynu zawsze będzie to przestępstwo. Oszustwo zgodnie z przepisami nie jest czynem przepołowionym tak jak kradzież, gdzie wartość strat decyduje o tym czy mamy do czynienia z wykroczeniem, czy przestępstwem. 62-latek usłyszał już zarzut oszustwa, teraz jego sprawą zajmie się sąd.