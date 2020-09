Policjanci uratowali życie

Dwóch dzielnicowych - mł. asp. Robert Rusek i st. asp. Andrzej Cieśla – uratowali życie 73 – latkowi. Dzięki przeprowadzonej przez nich resuscytacji, zabrzanin znów zaczął oddychać.

Dzielnicowi patrolowali ulicę Klonową. Podeszli do grupy mężczyzn, która spotkała się w miejscu często w tym rejonie wybieranym do picia alkoholu. Wtedy jeden z mężczyzn się przewrócił. Ponieważ nie oddychał, mundurowali wezwali pogotowie i zaczęli udzielać mu pierwszej pomocy. Nieprzytomny, ale samodzielnie oddychający 73 – latek został przewieziony do szpitala.