Policjanci łapią poszukiwanych

Tylko w środę zatrzymali 4 osoby poszukiwane, które ukrywały się przed wymiarem sprawiedliwości.

Zatrzymani to osoby, które za popełnione przestępstwa są skazane prawomocnym wyrokiem sądu, ale w celu uniknięcia kary ukrywają się nawet po kilka lat. Tylko w środę zabrzańscy policjanci zatrzymali aż 4 ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości osoby. Najkrótszą karę do obycia, miała zatrzymana 31-letnia kobieta, która za kratki trafiała na 10 dni z powodu niezapłaconej grzywny. Na 7-miesięcy do aresztu trafił 28-latek, który nie realizował obowiązku wykonywanie nieodpłatnej pożytecznie społecznej pracy. Na dwa lata do więzienia trafił 20-latek, który nie realizował warunków zawieszenia kary pozbawienia wolności. Ostatni z zatrzymanych to 35-latek, który pozostanie na wolności, ponieważ poszukiwany był jedynie w celu ustalania miejsca zamieszkania. Policjanci zatrzymali go podczas legitymowania grupy osób na przystanku autobusowym.