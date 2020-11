Policja szuka świadków

Zabrzańscy policjanci szukają świadków dwóch zdarzeń drogowych, do których doszło w pierwszej połowie listopada.

Pierwsze miało miejsce 7 listopada, około godziny 11.45 na skrzyżowaniu ulic Stalmacha i Wolności, gdzie doszło do kolizji pojazdów osobowych marki Nissan i Ford. Drugie – 14 listopada, około godziny 15.15, na skrzyżowaniu ulic Stalmacha i Bytomska, gdzie doszło do kolizji Renault i niezidentyfikowanego pojazdu osobowego, którego kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.

Czynności w obu sprawach prowadzą policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Osoby będące świadkami tych zdarzeń lub posiadające wiedzę co do okoliczności proszone są o kontakt z zespołem do spraw wykroczeń zabrzańskiej komendy, tel. 47 8543 200, 47 8543 266 , lub najbliższą jednostką Policji.