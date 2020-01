Policja szuka świadków zdarzenia drogowego, do którego doszło w sobotę, 25 stycznia, około godziny 18.20 na zabrzańskim odcinku DTŚ, na wysokości Ronda Sybiraków w kierunku Katowic. Kierujący samochodem marki Volvo C30 koloru czarnego, wykonał nieprawidłowo manewr wyprzedzania i uderzył w pojazd marki Skoda Oktawia, uszkadzając jego prawy bok. Osoby będące świadkami tego zdarzenia lub posiadające wiedzę co do okoliczności, proszone są o kontakt z zabrzańską Policją