Podawała się za siostrę. Zdradził ją tatuaż

Zabrzańscy wywiadowcy zatrzymali kobietę poszukiwaną listem gończym. 41-latka miała do odbycia karę roku pozbawienia wolności. Nie zamierzała jednak trafić do więzienia i próbowała zmylić policjantów, podając im dane swojej siostry. Zdradził ją tatuaż, który ma na ręce, na którym widoczne jest jej prawdziwe imię. Stróże prawa zatrzymali również partnera kobiety, który był poszukiwany nakazem odbycia kary.

Poszukiwania 41-letniej kobiety rozpoczęły się w marcu, gdy został za nią wystawiony list gończy. Kobieta miała do odbycia karę roku pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem. W niedzielę po południu policyjni wywiadowcy z zabrzańskiej komendy otrzymali informację o prawdopodobnym miejscu przebywania kobiety. Udali się pod wskazany adres, gdzie zastali 41-latkę oraz jej 49-letniego partnera. Poszukiwana listem gończym kobieta nie zamierzała jednak trafić do więzienia. Zamiast tego usiłowała zmylić policjantów, podając im dane swojej siostry. Jej partner potwierdził, że policjanci rozmawiają z siostrą poszukiwanej kobiety. Doświadczeni stróże prawa nie dali się jednak nabrać. Ich wątpliwości rozwiał tatuaż na ręce 41-latki, gdzie widoczne było jej prawdziwe imię. W trakcie sprawdzania w policyjnych bazach danych okazało się, że obecny w mieszkaniu 49-letni mężczyzna również jest poszukiwany. Mężczyzna miał trafić do aresztu na 48 dni za nieopłaconą grzywnę. Kobieta przebywa już w zakładzie karnym, gdzie spędzi najbliższy rok. Jej konkubent trafił do aresztu.