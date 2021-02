Podawał się za brata

35-latek był poszukiwany listem gończym. Ukrywał się przed organami ścigania posługując się danymi swojego brata. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Poszukiwaniami 35-letniego mieszkańca Zabrza, za którym Sąd Rejonowy w Świnoujściu wydał list gończy, zajęli się funkcjonariusze z zabrzańskiej komendy. Mężczyzna był świadomy tego, że jest poszukiwany i od blisko 3 lat ukrywał się przed organami ścigania. Ustalenie miejsca pobytu mężczyzny nie było łatwe, gdyż jak się okazało, 35-latek miał brata, bardzo podobnego do siebie. 35-latek został zatrzymany we wtorek rano. Podczas zatrzymania mężczyzna próbował wprowadzić w błąd funkcjonariuszy, podając się za swojego brata. Policjanci nie dali się nabrać. Zgodnie z dyspozycją sądu mężczyzna został przewieziony do aresztu, gdzie spędzi najbliższe kilka miesięcy.