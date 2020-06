49-letni mieszkaniec Zabrza pobił bezdomnego, który poprosił go o papierosa. Trafił do policyjnego aresztu, a następnie usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała.

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 13.00 na parkingu przed sklepem przy ulicy Klonowej. Pokrzywdzony mężczyzna podszedł do 49-latka i poprosił go o papierosa. Kiedy tamten mu odmówił, między mężczyznami wywiązała się kłótnia, którą 49-latek postanowił zakończyć, uderzając bezdomnego w twarz. Chwilę później leżącego na ziemi mężczyznę z rozciętym łukiem brwiowym zauważyli dzielnicowi z zabrzańskiej jedynki. Podjęte przez nich działania doprowadziły do zatrzymania 49-latka, który usłyszał już zarzut uszkodzenia ciała. W trakcie czynności przyznał się do winy. Teraz odpowie przed sądem, grozi mu do 5 lat więzienia.