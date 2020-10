Pirat drogowy na DK 88

Policjanci ze specjalnej grupy SPEED zatrzymali 45-letniego mężczyznę, który na zabrzańskim odcinku DK 88 pędził z prędkością 167 km/h. W miejscu, gdzie został zatrzymany, obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Kolejny raz policjanci z grupy SPEED zakończyli rajd kierującego, który z drogi urządził sobie tor wyścigowy. Tym razem kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość o aż 97 km/h. Kontrola drogowa zakończyła się dla niego 500-złotowym mandatem oraz 10 punktami karnymi w związku z przekroczeniem prędkości.

Zabrzański odcinek drogi krajowej nr 88 jest jednym z miejsc, gdzie w przeszłości dochodziło do wielu zdarzeń drogowych w tym wypadków śmiertelnych. Ustawiony tam znak „uwaga, dzikie zwierzęta” oraz ograniczenie prędkości do 70 km/h przestrzega kierowców przed niebezpieczeństwem i wzywa do zdjęcia nogi z gazu.