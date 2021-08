Pił z kumplem, a potem go okradł

Kryminalni z zabrzańskiej komendy zatrzymali sprawców kradzieży samochodu, do jakiej doszło 8 sierpnia w Zabrzu. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.

W niedzielne popołudnie policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży samochodu marki Skoda Fabia. Szybko ustalili, że za kradzieżą stał 38-letni zabrzanin i jego 36-letni kolega. Młodszy z nich tego samego dnia pił alkohol z okradzionym w jego mieszkaniu. Opuszczając je, zabrał kluczyki do samochodu, którym potem jeździli ze starszym kolegą. W końcu postanowili zatrzeć ślady. Najpierw wyrzucili tablice rejestracyjne samochodu, a potem usiłowali go rozebrać. Zabrakło im do tego umiejętności, odpowiednich narzędzi i czasu, bo zostali zatrzymani przez kryminalnych z zabrzańskiej komendy. Usłyszeli zarzuty dotyczące kradzieży pojazdu. Za to przestępstwo grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.