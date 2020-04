Pijany wandal zatrzymany

18-letni zabrzanin w nocy z soboty na niedzielę postanowił wyładować swoją złość na zaparkowanym samochodzie. Młody wandal w poniedziałek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, za co grozi mu do 5 lat wiezienia.

Do zdarzenia doszło na ulicy Jagielońskiej. 18-letni mężczyzna został zatrzymany po tym, jak z nieustalonych przyczyn, wyładowywał swoją złość na samochodzie marki Renault. Mężczyzna z całym impetem kopał w karoserię samochodu i urwał lusterko. Zatrzymany przez policjantów został poddany badaniu na zawartość alkoholu. Wynik wskazał, że mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. 18-latek całą niedzielę spędził, trzeźwiejąc w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. W poniedziałek, kiedy był już trzeźwy, został mu przedstawiony zarzut uszkodzenia mienia. Podejrzany przyznał się do winy, jednak nie chciał wyjaśnić, co było powodem jego działania. Za uszkodzenie samochodu mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.