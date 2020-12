Pijany kierowca bez prawka, auto bez przeglądu

Kierowca, zatrzymany do kontroli, nie nie miał prawa jazdy. Do tego okazało się, że 34-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej jest pod wpływem alkoholu, a auto, którym się poruszał, nie posiadało ważnego badania technicznego.

Wczoraj, krótko przed godziną 6.00 mundurowi z zabrzańskiej trójki na ulicy Rymera zatrzymali do kontroli pojazd marki Peugeot. Policjanci sprawdzili trzeźwości kierowcy, a przeprowadzone badanie wykazało blisko promil alkoholu w jego organizmie. Jak się okazało, mieszkaniec Rudy Śląskiej nie posiadał też prawa jazdy a samochód, którym się poruszał, nie miał ważnych badań technicznych. Za popełnione wykroczenia mężczyzna otrzymał mandat, ale czeka go jeszcze sprawa karna. Grozi mu do 2 lat więzienia i zakaz prowadzenia samochodów. Ponadto sąd obowiązkowo orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych w przypadku osoby, która po raz pierwszy prowadziła w stanie nietrzeźwości, oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem pod wpływem alkoholu.