Po pijanemu uderzył w drzewo

13 pijanych kierowców zatrzymali od początku roku zabrzańscy policjanci. Ostatni z nich to 31-latek, który mając prawie dwa promile alkoholu w organizmie, wjechał swoim Oplem w drzewo na ulicy Makoszowskiej. Do zdarzenia doszło w poniedziałek krótko po godzinie 13.00. Policjanci przez godzinę prowadzili czynności, a ruch drogowy w tym miejscu prowadzony był wahadłowo.

Policjanci przypominają, że za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat więzienia. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obowiązkowo orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych w przypadku osoby, która po raz pierwszy prowadziła w stanie nietrzeźwości, oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem pod wpływem alkoholu. W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących sąd obligatoryjnie orzeka nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. złotych. Wydłużono również okres, na jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany, określono na poziomie 3 lat. Należy również pamiętać, że osobie, której zabrano prawo jazdy, a która mimo to nadal dopuszcza się kierowania pojazdem, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd może także orzec zakaz prowadzenia pojazdów.