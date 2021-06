Po pijanemu, z narkotykami

7 kolizji, jeden nietrzeźwy kierujący, a także kierowca bez prawka – to bilans weekendu na zabrzańskich drogach. Policjanci zatrzymali także 27-letniego kierującego, który nie zatrzymał się do kontroli, a przy pasażerce ujawnili środki odurzające.

W sobotę policjanci z zabrzańskiej drogówki postanowili zatrzymać do kontroli motocykl, ten jednak pomimo użytych sygnałów dźwiękowych i świetlnych, wyraźnie przyspieszył. Jego ucieczka zakończyła się w pobliżu ul. Skłodowskiej. Po wjechaniu w zarośla i kontynuowaniu ucieczki pieszo, kierowca wraz z pasażerką zostali zatrzymani. Okazało się, że 27-letni kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami i kierował, będąc pod wpływem narkotyków. Potwierdziło to wstępne badanie wykonane narkotesterem. Natomiast przy 21-letniej pasażerce znaleziono marihuanę i amfetaminę. Za niezatrzymanie się do kontroli mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat, a kobiecie za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego. 22-latek siadł „za kółko” mając ponad promil alkoholu w organizmie. Za jazdę w stanie nietrzeźwości, grozi mu kara pozbawiania wolności do lat 2, wysoka grzywna oraz zakaz kierowani pojazdami.

Tego samego dnia zabrzańska drogówka zatrzymała również do kontroli 32-latka, który kierował pojazdem pomimo orzeczonego sądowego zakazu kierowania pojazdami. Okazało się także, że jest on również poszukiwany.